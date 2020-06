Już 18 czerwca na ekrany telewizorów zawita finałowy sezon uznanego przez krytyków i uwielbianego na całym świecie serialu Homeland . O skali jego popularności świadczą nie tylko wyniki oglądalności, ale i imponująca lista nagród: 97 nominacji, 35 wygranych, w tym te najważniejsze: 8 nagród Emmy i 5 Złotych Globów! Ale to, co sprawia, że Homeland jest naprawdę wyjątkowy, to jego umiejętność przepowiadania przyszłości.

Po trzech sezonach, które skupiały się na skomplikowanej relacji agentki CIA Carrie Mathison (Claire Danes) z byłym amerykańskim żołnierzem podejrzanym o współpracę z terrorystami (Damian Lewis w roli Nicholasa Brody’ego), serial w kolejnych odsłonach podjął próbę komentowania złożonej geopolitycznej rzeczywistości. Fabuła Homeland wielokrotnie poruszała istotne problemy współczesnego świata, tłumacząc zawiłości sytuacji międzynarodowej, nie unikając przy tym kontrowersji. Do historii przeszły oficjalna reakcja pakistańskiej ambasady w USA sprzeciwiającej się niesprawiedliwemu, ich zdaniem, przedstawieniu Pakistanu w serialu czy zapowiadany przez libański rząd pozew sądowy przeciwko twórcom za rzekomo nieprawdziwe ukazanie realiów życia w Bejrucie. Jak często zdarza się, żeby serial telewizyjny miał wpływ na światową politykę?