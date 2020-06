Tydzień Kina Hiszpańskiego powraca! 0

Jak co roku, tak i w tym kino Hiszpańskie zdominuje ekrany w kinie Muranów i Lunie. Mimo późniejszej daty, nie wiemy, jak Wy, ale nasz entuzjazm wobec możliwość przejrzenia co w tym oryginalnym kinie europejskim się obecnie dzieje, nie zmniejszył się. Już 20. Tydzień Kina Hiszpańskiego odbędzie się w Kinie Muranów (17-24.06.2020) i Kinie Luna (24.06-1.07.2020)

Tydzień Kina Hiszpańskiego to jedyne w Polsce wydarzenie poświęcone wyłącznie kinematografii słonecznej Hiszpanii, święto kina dla widzów zakochanych w słońcu, podróżach i południowym stylu życia. Przegląd skierowany jest zarówno do miłośników języka i kultury hiszpańskiej, jak i do osób lubiących dobre kino.

W programie prezentowany jest szeroki przekrój hiszpańskiej kinematografii, od hitów kasowych po kameralne filmy artystyczne, a różnorodność gatunkowa i tematyczna sprawia, że każdy widz znajdzie coś dla siebie. Przedstawiamy wam kilka tytułów, które pokażą zróżnicowanie programowe, bardzo kuszące:

Zwycięzca ostatniego Festiwalu Filmów Hiszpańskojęzycznych w Maladze. Intymna opowieść, w której fantazja przeplata się z rzeczywistością, a fabuła z dokumentem. Carlos Marqués-Marcet po raz drugi w karierze poczuł smak zwycięstwa, podwójnie powtarzając sukces z 2014 roku, kiedy jego debiut reżyserski 10 000 km otrzymał Złotą Biznagę, a on sam został uznany najlepszym reżyserem.

Uhonorowany pięcioma Nagrodami Goya, złożony, ryzykowny portret Hiszpanii wyreżyserowany przez Alejandra Amenabara (Inni, W stronę morza) ze znakomitymi kreacjami Karry Elejaldego, Eduarda Fernandeza, Santiego Prego i Nathalie Pozy. Tym razem tworzy kino gatunkowe, z rozmachem i historią.

Salamanka, lato 1936 r. Wybitny pisarz i filozof, Miguel de Unamuno postanawia publicznie poprzeć wojskowy zamach stanu, który zdaniem jego autorów ma służyć uporządkowaniu niespokojnej sytuacji w kraju. Bez sprzeciwu aprobuje rozwiązanie rady miejskiej, której był członkiem i uznaje nominację do nowych władz miasta. Piastując funkcję rektora uniwersytetu w Salamance, podpisuje oświadczenie wydane przez uczelnię, w którym popiera się obronę chrześcijańskiej cywilizacji zachodniej przed niosącą destrukcję ideologią Wschodu oraz przewodniczy pracom komisji redukującej obecność na uczelni profesorów o lewicowych poglądach. Rząd republikański zwalnia Unamuno z funkcji rektora, czego on nie przyjmuje do wiadomości.

Tymczasem generał Francisco Franco ze swymi oddziałami łączy się z frontem rebeliantów i rozpoczyna udaną kampanię z zamiarem przejęcia wyłącznego dowództwa nad wojną oraz władzy w kraju.

Krwawe oblicze konfliktu i liczne wyroki pozbawiające wolności powodują, że Unamuno zaczyna podawać w wątpliwość swoje poglądy. Kiedy generał Franco przenosi kwaterę główną do Salamanki, Unamuno udaje się do niego z petycją o uwolnienie uwięzionych przyjaciół.

Nagroda Goya 2020 dla Najlepszego filmu animowanego.

Nagrodzona na licznych festiwalach animacja jest adaptacją komiksu Fermina Solisa. Salvador Simó przedstawia w niej okoliczności, w jakich Luis Buñuel stworzył pierwszy i jedyny w karierze film dokumentalny, którego fragmenty kontrastują z pastelową estetyką obrazu ozdobioną motywami z surrealistycznej twórczości Salvadora Dalego.

Zgoła surrealistyczne było też finansowanie filmu, uzależnione od wygranej na loterii. Ramón Acín kupił los i obiecał Buñuelowi, że jeśli wygra, zapłaci za produkcję filmu. Słowa dotrzymał.

Cały program, który obfituje w takie wyjątkowości i wycieczki po różnych sposobach opowiadaniach i podejmowanych tematach jest dostępny na tej stronie