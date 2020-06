Czy w serialu "The Falcon and The Winter Soldier" pojawi się przeciwnik Wolverine'a? 0

Nie jest tajemnicą, że Marvel Studios chce powoli angażować do swojego uniwersum postacie znane z komiksów o X-Menach. Możliwe, że jeden z nich zadebiutuje już niebawem w serialu The Falcon and The Winter Soldier.

Na ten moment ciężko powiedzieć, kiedy mutanci zawitają oficjalnie do Marvel Cinematic Universe, ale wygląda na to, że serial The Falcon and The Winter Soldier będzie w jakiś sposób nawiązywał do X-Menów. Od jakiegoś czasu wiadomo, że akcja będzie umiejscowiona w Madripoorze – fikcyjnej wyspie położonej w Azji Południowo-Wschodniej, pojawiająca się w amerykańskich komiksach wydawanych przez Marvel Comics.

W sieci zaczęły pojawiać się zdjęcia z planu, które przykuły uwagę fanów. Szczególnie jedno z nich daje nam powiązania z postacią Wolverine’a. Widnieje bowiem na nim postać w kurtce posiadającej ognisty symbol reprezentujący Oguna, bohatera znanego z serii komiksów "Śmierć Wolverine’a". Teraz należy zadać sobie pytanie czy jest to zwykły easter egg mający podgrzać atmosferę wyczekiwania na serial, czy może twórcy naprawdę zdecydują się wprowadzić do świata Marvel Cinematic Universe Oguna?

W komiksach Ogun był starożytnym wojownikiem, który w pewnym sensie szkolił i odgrywał rolę mentora dla Wolverine’a. Trenował Logana w zakresie sztuk walki, aby później zginąć z jego rąk. Duch Oguna został zaklęty w masce, którą możecie zobaczyć poniżej:

Źrodło: ComicBookMovie