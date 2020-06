Pierwszy zwiastun ''Little Voice'' serialu Apple TV+ od J.J. Abramsa 0

Platforma Apple TV+ opublikowała pierwszą zapowiedź muzycznego dramatu 'Little Voice', za który odpowiada J.J. Abrams – producent wielu filmów i seriali m.in. Westworld, seria Mission Impossible czy Gwiezdne wojny.

Oprócz Abramsa producentką jest także Sara Bareilles, piosenkarka nominowana do nagrody Grammy, która odpowiada również za muzyczną oprawę serialu. Autorem scenariusza jest Jessie Nelson, która pełni także funkcję showrunnera. Serial wyprodukowało studio Warner Bros. TV i Bad Robot Productions.

W głównej roli Brittany O'Grady, która wciela się w Bess King, młodą i niezwykle utalentowaną kobietę, która ma jednak duże problemy z realizacją swoich muzycznych marzeń. Problemy sercowe, przeplatają się z jej skomplikowaną sytuacją rodzinną, co niezbyt dobrze wpływa na jej zawodową karierę. To opowieść o dojrzewaniu, próbie odnalezienie siebie w tym wielkim świecie i odwadze do sięgnięcia po to co człowiek sobie wymarzył. Oprócz O’Grady w serialu wystąpią także Sean Teale, Colton Ryan, Shalini Bathina, Kevin Valdez, Phillip Johnson Richardson i Chuck Cooper.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Jak Wam się podoba?

Premiera Little Voice już 10 lipca 2020 roku. Serial składać się ma z 10 odcinków.

