''Grzesznica'' otrzymała zielone światło na produkcję 4. sezonu

Amerykańska stacja USA Network zdecydowała się odnowić swoją kryminalną antologię na czwarty sezon. Mowa o produkcji Grzesznica (z ang. The Sinner), która podbiła serca tamtejszych widzów.

Grzesznica to serialowa antologia, której poszczególne sezony łączy postać detektywa Harry’ego Ambrose. W każdym sezonie zajmuje się on szczegółowym badaniem dziwnych i tajemniczych w swojej naturze zbrodni.

The Sinner uderzył w widzów swoim charakterystycznym stylem. W czwartym sezonie wnikniemy jeszcze głębiej w psychikę ulubionej przez widzów postaci detektywa Ambrose, w którego wciela się Bill Pullman, a jednocześnie wprowadzimy naszych odbiorców w fascynującą i zupełnie nową tajemnicę. powiedział w swoim oświadczeniu prezes USA Network Chris McCumber

Pierwszy sezon skupił się na kobiecie, młodej matce, która dokonała aktu przemocy, który zadziwił ją samą. Pomóc w rozwiązaniu zagadki jej dziwnego zachowania postanawia dociekliwy śledczy, który zmaga się również z własnymi demonami. W drugim sezonie mieliśmy do czynienia z podwójnym morderstwem, do którego przyznał się 13-letni syn zabitych. Sezon trzeci ukazał z kolei dochodzenie w sprawie tragicznego wypadku samochodowego. W trakcie śledztwa Ambrose odkrywa, iż ktoś chciał ukryć jakąś zbrodnię. Ta wiadomość doprowadza go do najbardziej niepokojącego i niebezpiecznego przypadku w jego karierze.

W naszym kraju na platformie Netflix jak na razie dostępne są w całości dwa pierwsze sezony. Nie wiadomo kiedy pojawi się trzeci. Czwarty w Ameryce zadebiutować ma w przyszłym roku.

Źrodło: darkhorizons.com