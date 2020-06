Akademia Filmowa przekłada Oscary na późniejszy termin 0

Gala rozdania Oscarów w 2021 roku została opóźniona. Powodem takiej decyzji jest oczywiście pandemia koronawirusa.

93. ceremonia wręczenia Oscarów została przesunięta. Nowa data wielkiego filmowego wydarzenia została ustalona na 25 kwietnia 2021 roku. Pierwotnie gala miała odbyć się 28 lutego 2021 roku. Jak widać Amerykańska Akademia Wiedzy i Sztuki Filmowej zaliczy sporą obsuwę. Tym samym 93. ceremonia wręczenia Oscarów będzie najpóźniejszą w dotychczasowej historii.

Oczywiście przesunięcie premiery sprawia, że zmienią się nieco terminy zgłaszanie filmów. Produkcje, które chcą brać udział w oscarowej rywalizacji muszą zostać pokazane w kinach pomiędzy 1 stycznia 2020 i 28 lutego 2021 roku. Tak prezentuje się obecny oscarowy kalendarz:

1-5 lutego – wstępne głosowanie

9 lutego – prezentacja oscarowych skróconych list

5-10 marca – głosowanie związane z wyborem nominowanych

15 marca – ogłoszenie nominacji

15-20 kwietnia – finalne głosowanie

25 kwietnia – 93. ceremonia wręczenia Oscarów

Wydarzenie tradycyjnie odbędzie się w Dolby Theatre w Hollywood & Highland Center.

Po raz czwarty w historii dojdzie do przesunięcia Oscarów na późniejszy termin. Po raz pierwszy stało się tak w 1938 roku, kiedy Los Angeles borykało się z wielką powodzią. Jeśli chodzi o najpóźniejszą ceremonię wręczenia Oscarów, jaka miała miejsce do tej pory, to doszło do tego w roku 1966 – gala dobyła się 18 kwietnia.

