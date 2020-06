Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Animal Crackers" uratowane przez Netflixa - animacja trafi do oferty platformy streamingowej 0

Platforma streamingowa Netflix uratowała film animowany zatytułowany Animal Crackers. Zobaczcie piękny zwiastun zapomnianej produkcji z 2017 roku.

Animal Crackers to animacja z 2017 roku, która była prezentowana na Międzynarodowym Festiwalu Animacji w Annecy. Po naprawdę entuzjastycznym przyjęciu i dobrych recenzjach krytyków wydawało się, że niebawem film zostanie wykupiony i trafi na ekrany kin. Tak się jednak nie stało.

Reżyserzy animacji Scott Christian Sava i Tony Bancroft od początku musieli borykać się z problemami związanymi ze znalezieniem odpowiedniego domu dla swojej niezależnej produkcji. Najpierw studio, z którym podpisali kontrakt zbankrutowało, dlatego też musieli poszukać gdzie indziej. Kolejna umowa także była porażką, ponieważ drugie studio… również zbankrutowało. Kolejna firma, z którą udało się nawiązać współpracę nie chciała pokazać filmu i trzymała go w tajemnicy przez 14 miesięcy. Na szczęście panowie odzyskali prawa do Animal Crackers i doszli do porozumienia z Netflixem.

Zobaczcie zwiastun filmu, który niebawem zadebiutuje w serwisie streamingowego giganta.

Obsada głosowa filmu robi naprawdę wrażenie. Wśród aktorów, którzy wystąpili w animacji są między innymi John Krasiński, Emily Blunt, Danny DeVito i Ian McKellen.

Fabuła skupia się na rodzinie, która używa magicznego pudełka z krakersami przypominającymi zwierzęta, aby uratować zaniedbany cyrk przed przejęciem przez złego wuja, jednocześnie decydując, jakiej przyszłości chcą dla siebie.

Czekamy na oficjalną datę premiery.

Źrodło: Variety