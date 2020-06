Spike Lee za pośrednictwem mediów społecznościowych zdecydował się cofnąć swoje słowa wsparcia i publicznie przyznał, że żałuje bronienia Woody’ego Allena.

Chciałbym tylko oznajmić, że Woody Allen jest świetnym filmowcem i ta sprawa nie dotyczy tylko Woody’ego. Myślę, że kiedy spojrzymy na to, zobaczymy, że – poza zabiciem innej osoby – nie możesz po prostu wymazać kogoś, jakby nigdy nie istniał. Woody jest moim przyjacielem, podobnie jak ja fanem Knicksów, więc wiem, że teraz to przeżywa.

Jak widać poprawność polityczna i gierki medialne nie robią, na niektórych ludziach w branży wrażenia. Filmowiec Paul Schrader skrytykował zachowanie Spike’a Lee.