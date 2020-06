Jude Law w zwiastunie świetnie przyjętego thrillera psychologicznego "The Nest" 0

Nowe początki nie zawsze są udane. IFC Films pokazało teaserową zapowiedź bardzo dobrze ocenianego przez krytyków thrillera psychologicznego zatytułowanego The Nest. W roli głównej Jude Law. Sprawdzajcie zwiastun i oceniajcie sami w sekcji komentarzy.

Jude Law i Carrie Coon to największe gwiazdy nowego filmu twórcy thrillera Martha Marcy May Marlene. Tym razem reżyser i scenarzysta Sean Durkin opowie nam o przedsiębiorcy, który po przeprowadzce wraz ze swoją amerykańską rodziną do wielkiej posiadłości w Anglii zaczyna lekko wariować.

Rory, ambitny przedsiębiorca i były makler przekonuje swoją amerykańską żonę Allison i dzieciaki do opuszczenia wygodnych amerykańskich przedmieść i powrotu do rodzinnej Anglii. Wyczuwając okazję, Rory dołącza do swojej dawnej firmy i wynajmuje stuletni dworek z terenami doskonale nadającymi się do hodowli koni. Wraz z Allison planują zbudować stadninę. Nowy star nie do końca jest udany, ponieważ para musi zmierzyć się z niechcianymi prawdami leżącymi pod powierzchnią ich małżeństwa.

Światowa premiera filmu miała miejsce w styczniu na Sundance Film Festival. The Nest trafi do kin 18 września.