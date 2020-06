Imperial Cinepix kończy działalność - co dalej z DVD i Blu-ray? 0

Pojawiła się bardzo ważna informacja z polskiego rynku dystrybucji, otóż Imperial Cinepix – czyli jeden z kluczowych graczy – przestanie istnieć. To właśnie oni odpowiedzialni są m.in. za kinową dystrybucję w Polsce filmów 20th Century Fox. Kto przejmie te prawa? Co dalej z ważnymi wydaniami DVD i Blu-ray?

Na ten moment jest o wiele więcej pytań niż odpowiedzi, nie ma żadnych oficjalnych informacji, co dalej z produkcjami Foxa. Dodajmy także, że nie chodzi tylko o rynek kinowy, ponieważ Imperial Cinepix odpowiedzialny jest za udostępnianie filmów 20th Century Fox/Studios, Sony i Paramount Pictures na płytach DVD i Blu-ray. Jednym z kandydatów do przejęcia schedy po Imperial jest podobno Disney, ale ostatnio wiadomo, że mocno skupili się jednak na dystrybucji sieciowej niż cyfrowych nośniach. Czy to oznacza coraz bliższy koniec rynku DVD i Blu-ray w naszym kraju? Do tego pewnie jeszcze długa droga, ale to może być jej początek. Miejmy nadzieję, że szybko sprawa zostanie wyjaśniona i pojawi się nowy chętny na dystrybucję.

Imperial CinePix działała na rynku dystrybucji od 1 lutego 2007, natomiast z dniem 11 maja 2020 roku firma złożyła pismo o rozwiązaniu spółki i otwarci likwidacji. Przypomnijmy, że regularnie i z sukcesem wprowadzała na polskie ekrany kolejne przeboje filmowe studia 20th CENTURY FOX, między innymi – Titanica, Czarnego łabędzia, czy Avatara – który zyskał miano filmu WSZECH CZASÓW!

Źrodło: facebook