Morze zombie w nowym zwiastunie "Train to Busan 2"

Pojawiła się nowa zapowiedź wyczekiwanego koreańskiego horror Train to Busan 2, czyli produkcji, której historia miała początek w świetnym Zombie express z 2016 roku.

Train to Busan 2 to nie będzie bezpośrednia kontynuacją Zombie express. Akcja toczy się w tym samym świecie, jednak kilka lat później, w momencie, gdy apokalipsa rozszerzyła się na cały kraj. Głównym bohaterem jest Jung-Seok, były żołnierz, któremu udało się uciec za ocean, jednak niespodziewanie otrzymuje on atrakcyjną misję powrotu, jednak na miejscu nie wszystko idzie zgodnie z planem, a przed pewną śmiercią ratuje go grupka ocalałych. O tym czy on i jego załoga przeżyją zadecyduje ludzka natura. W tak strasznych okolicznościach nie wiadomo kto jest gorszy zombie czy inni ludzie…

Za reżyserię odpowiada Sang-Ho Yeon, twórca oryginalnego filmu. Autorem scenariusza jest Park Joo-Suk. W obsadzie aktorskiej sequela znajdują się Kang Dong-Won, Lee Jung-Hyun, Lee Re, Kwon Hae-Hyo, Kim Min-Jae, Go Kyo-Hwan, Kim Do-Yoon i Lee Ye-Won.

Premiera planowana jest jeszcze w tym roku, prawdopodobnie będzie to sierpień.

Źrodło: slashfilm.com