Zobacz cały dokument o pięściarzu z obozu w Auschwitz 0

Z okazji 80. rocznicy pierwszego transportu polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz (14 czerwca 2020) na kanale YouTube udostępniony został film dokumentalny Auschwitz, boks i chleb w reżyserii Gabrieli Mruszczak. Zapraszamy do oglądania.

Tadeusz Pietrzykowski był najprawdopodobniej jedynym więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, który pobił esesmana i nie poniósł żadnych konsekwencji. Podczas całego pobytu "za drutami" stoczył według różnych szacunków od 40 do 60 walk. Wygrał wszystkie (nawet te z niemieckimi mistrzami boksu) z wyjątkiem jednej lub dwóch.

Bohaterką filmu jest również córka legendarnego boksera, Eleonora Szafran. To właśnie ona odnalazła pamiętniki swego ojca i postanowiła nadal szukać jego śladów, gdziekolwiek by one nie były. Dlatego kamera podąża za nią m.in. do celi św. Maksymiliana na terenie byłego obozu, by zobaczyć wydrapane na ścianie przez więźniów wizerunki boksera. Zagląda także na plan filmu fabularnego „Mistrz” w reż. Macieja Barczewskiego. Tam córka boksera obserwuje, jak radzi sobie aktor, Piotr Głowacki wcielający się w rolę jej ojca.

Dodajmy, że jesienią 2020 roku do kin trafi film fabularny pt.: Mistrz w reżyserii Macieja Barczewskiego przedstawiający losy Tadeusza Pietrzykowskiego. W rolach głównych wystąpią: Piotr Głowacki, Marian Dziędziel, Piotr Witkowski, Rafał Zawierucha, Grzegorz Małecki, Marcin Bosak, Marcin Czarnik i Jan Szydłowski.

Źrodło: youtube.com