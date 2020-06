Legendary kupuje prawa do nowej powieści autora ''World War Z'' 0

Studio Legendary Entertainment zdecydowało się na zakup praw do sfilmowania najnowszej powieści Maxa Brooksa Devolution, autora World War Z.

Książka, której pełny tytuł brzmi Devolution: A Firsthand Account of the Rainier Sasquatch Massacre jest autorskim podejściem do słynnych opowieści o Wielkiej Stopie. Napisana jest ona zarówno w formie dziennika, jak i jako badanie naukowe. Premiera książki w USA odbyła się wczoraj, tj. 16 czerwca 2020 roku.

O fabule powieści nie wiemy zbyt wiele. Osadzona jest ona w modelowym miasteczku Mt. Rainier. Jego żyjącą w zgodzie z naturą społeczność po erupcji wulkanu atakują dzikie bestie zwane Sasquatch. Akcję poznajemy z perspektywy mieszkanki miasteczka Kate Holland po odkryciu napisanych przez nią dzienników, w których spisywała swoje śledztwo w sprawie tej masakry, za którą stoją podobno legendarne bestie.

Devolution reklamowane jest jako częściowa opowieść o przetrwaniu, po części krwawy horror, a po części naukowa podróż w granice między prawdą a fikcją.

Ciekawostką jest fakt, iż Brooks zanim zdecydował się przenieść swoją wizję na papier w postaci powieści, to wcześniej rozwijał taki projekt w studiu. Jednak wtedy nic z tego nie wyszło i Brooks postanowił zrobić z tego swoją kolejną książkę.

Źrodło: movieweb.com