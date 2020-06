Nowy Pinokio powstaje jako animowany musical w formie poklatkowej. O swojej roli w nim opowiedział Ewan McGregor, który udziela głosu Jiminy’emu Cricketowi. Ta fikcyjna postać towarzyszy głównemu bohaterowi w podróży, której celem jest stanie się prawdziwym chłopcem.

McGregor ujawnił, iż nagrał już większość swojego dialogu przed wyjazdem do Nowego Jorku, czyli zanim plany filmowe zostały zamknięte z powodu koronawirusa.