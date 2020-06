''Armageddon Time'' - do nowego filmu twórcy ''Ad Astra'' dołączają kolejne gwiazdy 0

James Gray, twórca nominowanego to Oscara filmu Ad Astra, bierze się za kolejny projekt noszący tytuł 'Armageddon Time'. Właśnie powiększyła się obsada produkcji, do której dołączyły kolejne gwiazdy światowego formatu.

fot. materiały prasowe

Do tej pory wiedzieliśmy, że w obsadzie znajduje się Cate Blanchett. Teraz oprócz niej w Armageddon Time zobaczymy także Roberta De Niro, Oscara Isaaca, Donalda Sutherlanda i Anne Hathaway.

Gray oprócz objęcia funkcji reżysera, jest także autorem scenariusza do filmu. Zdjęcia do niego rozpocząć mają się najszybciej jak to tylko będzie możliwe. Większa część z nich nagrana zostanie w Nowym Jorku.

Fabuła Armageddon Time luźno opiera się o wspomnienia reżysera z jego dzieciństwa. Ma to być historia o dojrzewaniu i sile przyjaźni na tle historycznych wyborów prezydenckich, w których wygrał Ronald Reagan. Film ma odbiegać stylem od jego poprzednich produkcji.

Choć każdy film jest inny, to postaram się zrobić coś, co będzie przeciwieństwem mojej ostatniej produkcji. Zależy mi na tym, aby stworzyć coś, co w dużej mierze dotyczy ludzi, ich emocji i interakcji między nimi. Chcę, aby ten film wypełniony był ciepłem i miłością. Chcę, aby ten film był ilustracją rodzinnej miłości na każdym jej poziomie. powiedział Gray

