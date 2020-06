Tytułowa ''Hanna'' powraca - pierwszy zwiastun 2. sezonu serialu Amazona 0

Po wprowadzającym teaserze udostępnionym ponad miesiąc temu przyszedł nareszcie czas na pierwszy pełny zwiastun drugiego sezonu serialu Hanna. Platforma Amazon Prime Video właśnie go opublikowała, a Wy możecie zapoznać się z nim poniżej.

fot. amazon

Hanna opowiada historię niezwykłej, wychowanej w polskich lasach dziewczyny, która umyka ścigającemu ją zawzięcie agentowi. Serial, oparty jest na filmie z 2011 roku o tym samym tytule. Widzimy tutaj historię tytułowej nastolatki i jej ojca, Erika Hellera, którzy mieszkają w izolacji w jednym z polskich lasów. Hanna ma niesamowite umiejętności super-żołnierza, a ten fakt zwraca uwagę agentki CIA o imieniu Marissa. Ponieważ Marissa i CIA niestrudzenie pracują, by ją wyśledzić, Hanna musi dołożyć wszelkich starań, aby im umknąć, jednocześnie odkrywając kim naprawdę jest. W kontynuacji Hanna powraca do agencji UTRAX szkolącej młode kobiety na maszyny do zabijania. Wraz z Clarą będą chciały zniszczyć program od wewnątrz.

Za scenariusz do serialu odpowiada David Farr, a jego reżyserią zajmuje się Sarah Adina Smith. W drugim sezonie w głównej roli powróci Esme Creed-Miles. Premiera nowych odcinków już 3 lipca 2020 roku.

Źrodło: comingsoon