Elijah Wood jako analityk FBI w filmie o seryjnym mordercy Tedzie Bundym 0

Elijah Wood, aktor którego chyba wszyscy kojarzymy z rewelacyjnej roli Froda w trylogii Władcy Pierścieni, wcieli się teraz w analityka FBI w thrillerze kryminalnym 'No Man Of God'. Produkcja ta opowie o seryjnym mordercy Tedzie Bundym.

fot. materiały prasowe

Bundy to człowiek, który zasłużył sobie na miano najokrutniejszego mordercy w historii USA. Zamordował ponad 30 kobiet. Jego proces sądowy był pełen zwrotów akcji, a on sam zawładnął wyobraźnią mas.

Produkcja za którą odpowie Amber Sealey skupi się na skomplikowanej relacji Bundy’ego i analityka FBI Billa Hagmaiera (w tej roli Wood). Scenariusz, którego autorem jest C. Robert Cargill w dużej mierze oparty jest na prawdziwych zapisach rozmów pomiędzy mordercą a członkiem FBI, które miały miejsce w latach 1984-1989, a więc w ostatnich latach życia Bundy’ego, który w 1989 roku został stracony na krześle elektrycznym. Akcja filmu No Man Of God w przeważającej części rozegra się w pokoju przesłuchań.

Aktor, który wcieli się w seryjnego mordercę nie został jeszcze wybrany. Jednym z producentów jest Scott Derrickson, człowiek odpowiedzialny m.in. za film Doktor Strange.

Źrodło: deadline