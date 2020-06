Uroczy serial "Taffy" będzie kontynuowany! Stacja Boomerang zapowiada drugi sezon 0

Nowe odcinki serialu Taffy będą przepełnione niespodziankami, nowymi przygodami i humorem. W świecie Pani Majętnej, szopa pracza i psa Bentleya pojawią się kolejne fascynujące postaci i cudowne wakacyjne wycieczki. W drugim sezonie slapstickowej komedii Taffy wciąż będzie opływał w luksusy i próbował być zawsze o krok przed wścibskim współlokatorem!

Drugi sezon serialu Taffy będzie kontynuacją zabawnych przygód lojalnego psa gończego o imieniu Bentley, którego bogata właścicielka przyjmuje pod swój dach uroczego kotka… Jednak tylko pies wie, że Taffy to tak naprawdę szop pracz, który do rezydencji milionerki trafił prosto z wysypiska śmieci! W każdym odcinku Bentley próbuje ujawnić tożsamość swojego nowego współlokatora, ale przywiązany do luksusu oszust wykazuje się niezwykłym sprytem.

"Taffy" to historia sukcesu, która wynika z cennych relacji z naszym europejskim partnerem Cyber ​​Group Studios. To produkcja, która ma wielu wiernych fanów na całym świecie. Serial doskonale pasuje do DNA naszego kanału i cieszy się dobrym odbiorem, co dowodzi, że tego rodzaju humor jest naprawdę uniwersalny.

mówi Cecilia Persson, Vice President of Programming & Content Strategy, Turner EMEA Kids, Acquisitions & Co-Productions International

Co wydarzy się w drugim sezonie serialu?

Drugi sezon serialu został opracowany przez Cyber ​​Group Studios wspólnie z Boomerangiem i składa się z 78 zupełnie nowych 7-minutowych odcinków. Mali widzowie będą się świetnie bawić oglądając luksusową rezydencję miliarderki i jej morską wyprawę pięciogwiazdkowym statkiem. Nie zabraknie wyścigów na skuterach wodnych, a nawet wizyty u samego prezydenta. Jedno jest pewne – gdziekolwiek powędrują Taffy z Bentleyem, tam zapanuje bałagan i pojawi się cała masa szalonych pościgów i dobrego humoru.

Data premiery drugiego sezonu Taffy na antenie Boomeranga zostanie ogłoszona przez stację w najbliższych miesiącach.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia