Platige Image i laureat Oscara Hervé de Crécy prezentują nowy projekt 0

Studio Platige Image przygotowało dla francuskiej marki Babybel widowiskowy spot utrzymany w konwencji filmowego trailera. Reżyserem projektu jest nagrodzony Oscarem za krótkometrażową animację Logorama – Hervé de Crécy. Prace nad produkcją zajęły 5 miesięcy i były kończone w trakcie trwania pandemii.

Celem Platige było zbudowanie fikcyjnego świata i stworzenie atrakcyjnej wizualnie, wciągającej opowieści. Żeby tego dokonać zespół warszawskiego studia przygotował łącznie ponad 250 assetów CG, a ponad 70% spotu zostało wygenerowane komputerowo. Sama główna postać, to aż 9 modeli, stworzonych do odegrania wszystkich zaplanowanych akcji. Ponadto każda reklama obecna w Babybel City została zaprojektowana i poddana animacji. By tego dokonać Platige Image stworzyło unikalny system bazujący na projekcji reklam, które mogą zmieniać się w hologramy lub zapętlać. Wszystkie funkcje były dostępne już na etapie projektowania. Dużym wyzwaniem było również połączenie elementów cyfrowych z ujęciami z planu kamerowego.

Assety przygotowane dla Babybel miały bardzo specyficzny charakter. Z jednej strony były to postacie; z drugiej ogromna ilość designu użytkowego. Na potrzeby tego projektu stworzyliśmy kilkadziesiąt mini kampanii reklamowych dla takich produktów jak pączki, lody, ciastka, hot-dogi, pizza. Powstały fasady budynków, specyficzne autka, pociągi, sterowce, drony, wózki, standy reklamowe, transmitery, taśmociągi i ogromna liczba szyldów. Stworzyliśmy też ogromne ilości geometrii pomocniczej, a na mapping kamer poświęciliśmy znacznie więcej czasu niż standardowo. W efekcie nasze cyfrowe kamery były spójne z analogowymi w 100%. Efekty integracji CG z live-camem przeszły nasze oczekiwania.

komentuje Maciej Szewczenko, VFX Supervisor w Platige Image

Uwielbiam pracować z Platige! Ilość pracy wykonanej przez zespół robi wrażenie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę krótkie terminy i trudne warunki. Platige ma też to, co jako reżyser szczególnie doceniam – nigdy nie negują moich szalonych pomysłów i starają się szukać najlepszych rozwiązań. Przez cały okres produkcji byliśmy w kontakcie – poczynając od obecności na planie Kamila Dąbkowskiego, po niezliczoną ilość wirtualnych konsultacji z Maciejem Szewczenką i Mateuszem Wiśniewskim. To zaowocowało wysoką jakością stworzonego wspólnie filmu.

podsumowuje współpracę Hervé de Crécy, reżyser spotu, laureat Oscara

Zdjęcia do produkcji obywały się w styczniu w Bangkoku, a sam projekt powstawał w Platige do maja. Pomimo pandemii prace nad produkcją nie zostały przerwane i były realizowane zgodnie z założonym harmonogramem.

Warto zaznaczyć, że jest to kolejny po trailerze Skull&Bones projekt zrealizowany przez Platige we współpracy z francuskim reżyserem, a także kolejny, które warszawskie studio wyprodukowało w trakcie trwającej pandemii.

