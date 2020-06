Michael Keaton w serialu Hulu o uzależnionej Ameryce 0

Platforma Hulu ogłosiła zamówienie na nową limitowaną serię zatytułowaną 'Dopesick'. Produkcja ma składać się z ośmiu odcinków i opowiadać o uzależnieniu Ameryki od opioidów. W głównej roli Michael Keaton.

fot. materiały prasowe

Scenariusz autorstwa Danny'ego Stronga opiera się na bestsellerowej książce Beth Macy o tym samym tytule. Za produkcję odpowie FOX 21 Television Studios i The Littlefield Company. Serial wyreżyseruje Barry Levinson, zdobywca Oscara za film Rain Man.

Dopesick ma w sposób ambitny, ale i wstrząsający ukazać to jak amerykańskie społeczeństwo mocno uzależnione jest od opioidów. Zobaczymy portrety rodzin, których dotyka tragedia uzależnienia oraz to jak mali, a zarazem wielcy bohaterowie radzą sobie z narkotykową epidemią. Michael Keaton powraca do telewizji, aby wcielić się w Samuela Finnixa, doświadczonego i otwartego lekarza, który do swoich pacjentów podchodzi z wielką życzliwością i współczuciem. Finnixowi zagraża jednak niebezpieczeństwo, bowiem uwikłany jest w śmiertelnie niebezpieczną intrygę największej na Manhattanie firmy farmaceutycznej – Big Pharma.

Przedstawiciele FOX 21 Television Studios uważają, iż produkcja ta będzie jedną z ważniejszych w przyszłym roku.

Jestem bardzo podekscytowany, mogąc opowiedzieć tę historię dla Hulu. Kryzys opioidowy jest jedną z najważniejszych historii naszych czasów i mam zaszczyt złożyć hołd jego ofiarom, a także rzucić światło na bohaterów walczących z nim. Powiedziano wiele kłamstw, system zawiódł, a nasz serial pokaże jak do tego doszło. powiedział Danny Strong

Premiera Dopesick zaplanowana jest na 2021 rok.

Źrodło: deadline