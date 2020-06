Powstanie film o pożarze słynnej katedry Notre Dame - reżyserem Jean-Jacques Annaud 0

Od pożaru słynnej na cały świat paryskiej katedry Notre Dame minął dopiero rok, a to wydarzenie już doczeka się filmu na swój temat. O tym dramatycznym w skutkach zdarzeniu opowie francuski reżyser Jean-Jacques Annaud, twórca takich filmów jak Imię Róży, Siedem lat w Tybecie czy Wróg u bram.

fot. deadline

Pożar katedry, który miał miejsce 15 kwietnia 2019 roku wstrząsnął całym światem. W końcu to ikona gotyckiej architektury, która rocznie przyciągała miliony zwiedzających była także miejscem akcji wielu filmów. Annaud oprócz objęcia funkcji reżysera będzie także współautorem scenariusza wraz z Thomasem Bidegainem. Film nosić ma tytuł Notre Dame On Fire (z francuskiego Notre Dame en feu)

Film w oryginale powstanie w języku francuskim. Opowie on o okolicznościach wybuchu pożaru, który strawił część tej przepięknej katedry. Akcja rozegra się w przeciągu 24 godzin. Ujrzymy jak przebiegała akcja gaśnicza. Dowiemy się także jaki nieszczęśliwy splot okoliczności doprowadził do tej tragedii. Fabuła przeplatana ma być archiwalnymi nagraniami. To wszystko pozwoli nam poznać historię tego fatalnego dnia.

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się pod koniec tego roku. Przewidywany budżet to około 30 mln dolarów. Jeśli chodzi o obsadę to prawdopodobnie nie będzie ona składać się z wielkich filmowych gwiazd, bowiem jak w jednym z ostatnich wywiadów podkreśla sam Annaud:

Nie wybieram znanych aktorów. Chcę wiarygodności w akcji. Uwielbiam pracować z ludźmi, którzy mają talent i są chętni do pracy, ale jeszcze nie są sławni.

Co sądzicie o pomyśle na powstanie takiego filmu?

Źrodło: deadline