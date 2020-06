Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Do normalności jeszcze sporo brakuje - bardzo słaba frekwencja w polskich kinach 0

Od kilkunastu dni kina w Polsce są ponownie otwarte. Na ten moment działają jedynie kina studyjne, ponieważ wielkie sieci nadal czekają na odpowiedni moment. W lipcu powinno się to już zmienić, co oczywiście będzie miało wpływ na frekwencje w kinowych salach. Ta na razie nie zachwyca.

W miniony weekend, który przypadł w dniach 12-14 czerwca numerem jeden w Polsce była animowana komedia od studia Pixar zatytułowana Naprzód. Produkcja sprzedała raptem 1345 biletów. Warto jednak odnotować, że jest to wynik o ponad 250 biletów wyższy w stosunku do ubiegłego weekendu. Łączna liczba wszystkich widzów w Polsce na animacji Pixara to 128 359.

Należy również zauważyć, że ogólna liczba osób, które kupiły bilet względem ubiegłego weekendu także poszła w górę. Nie są to jednak zawrotne liczby. W dniach 12-14 czerwca bilety na dziesięć najpopularniejszych tytułów zakupiło 5655 widzów.

Powróćmy jednak do box offie’owego zestawienia w naszym kraju. Na drugiej lokacie Najświętsze Serce, któremu także udało się przyciągnąć ponad 1000 widzów (dokładna liczba to 1224). Na kolejnych miejscach produkcje, które nie osiągnęły tego pułapu. Podium zamyka Sala samobójców. Hejter z liczbą 978 sprzedanych biletów.

Pełna dziesiątka pod tym linkiem: Tydzień 24 / 12 – 14 CZERWCA 2020

Źrodło: www.sfp.org.pl