Książka "Bezcenny" Zygmunta Miłoszewskiego doczeka się ekranizacji 0

Zygmunt Miłoszewski w wywiadzie udzielonym dla portalu smaksiążki.pl zdradził, że sprzedał prawa do ekranizacji swojej powieści zatytułowanej "Bezcenny". Ma to być film produkcji międzynarodowej.

Autor nie zdradziła za dużo szczegółów, na to musimy jeszcze poczekać.

Sprzedałem prawa do ekranizacji "Bezcennego". Dwa tygodnie temu podpisałem umowę. I pójdę do wiezienia dlatego, że o tym powiedziałem. Na film, nie mogę powiedzieć komu i za ile. Ale pamiętam, że na okładce "Bezcennego" napisałem dla jaj, że prawa do ekranizacji zostały wycenione na milion dolarów i żeby było jasne nie osiągnąłem tej kwoty, nawet się do niej nie zbliżyłem. Jest to umowa poważa i że tak powiem międzynarodowa. wyjawił Miłoszewski

Poniżej opis książki:

Autor bestsellerowych kryminałów na tropie największej tajemnicy XX wieku!

1945. Niemcy przegrywają wojnę, każdy myśli tylko o sobie. Generalny Gubernator Hans Frank ukrywa najcenniejsze łupy, a wraz z nimi bezcenny sekret, który ma zapewnić mu nietykalność po wojnie. Skarb ginie bez śladu w tajemniczych okolicznościach.

1946. Do Polski powracają zrabowane dzieła sztuki z Damą z gronostajem Leonarda da Vinci na czele. Brakuje Portretu Młodzieńca Rafaela Santi, który od tej pory pozostaje najcenniejszym zaginionym na świecie dziełem sztuki i symbolem grabieży dokonanych w czasie II wojny światowej. W Muzeum Czartoryskich w Krakowie od ponad sześćdziesięciu lat na Rafaela czeka pusta rama.

Współcześnie. Doktor Zofia Lorentz, historyk sztuki i urzędniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych, próbująca sprawić, aby do Polski wróciło choć kilka z ponad 60 000 zaginionych dzieł, zostaje wezwana do kancelarii premiera. Sprawa jest pilna i ściśle tajna. Arcydzieło Rafaela zostało w końcu namierzone, a ona musi odzyskać je dla Polski. Legalna droga nie wchodzi w grę. Jedynym możliwym sposobem jest kradzież. Zofia podejmuje się zadania. Do jej zespołu dołączają cyniczny młody marszand, świeżo emerytowany oficer służb specjalnych i legendarna szwedzka złodziejka, specjalnie w tym celu wyciągnięta z więzienia.

Źrodło: smakksiazki.pl