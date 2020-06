Edgar Wright reżyserem thrillera o porwaniach - ''The Chain'' 0

Jak donoszą zagraniczne media reżyser i scenarzysta Edgar Wright dołączył do kolejnego projektu jakim jest adaptacja bestsellerowej książki Adriana McKinty’ego Łańcuch (z ang. The Chain).

fot. materiały prasowe

Wright podpisał kontrakt z Universal Pictures na wyreżyserowanie The Chain. Jest on średnio płodnym reżyserem, jednakże jego filmy przyciągają uwagę i w większości należą do udanych. Spod jego skrzydeł wyszedł m.in. Wysyp żywych trupów, Baby Driver czy oczekujący na swoją premierę Last Night In Soho.

Autorką scenariusza do filmu jest Jane Goldman, odpowiedzialna za fabułę m.in. do filmu X-Men: Pierwsza klasa, Osobliwy dom pani Peregrine czy Kingsman: Tajne służby. Produkcją zajmą się Nira Park, Tim Bevan, Eric Fellner i Wright.

Fabuła powieści skupia się na kobiecie imieniem Rachel, której córka została porwana. Kiedy odzywa się do niej porywacz, żąda okupu i uprowadzenia kolejnego dziecka. Dopiero spełnienie obu tych żądań pozwoli uratować jej dziecko. Tak działa Łańcuch, przerażająca organizacja, która ofiary zmienia w przestępców, a swoich szefów czyni milionerami. Osoba, która raz stała się ogniwem Łańcucha nie wyjdzie z niego inaczej niż tylko poprzez spełnienie żądań przestępców, ale czy na pewno? Rachel jest bystra, zdesperowana i nigdy się nie poddaje. Łańcuch trafił na równego sobie przeciwnika.

Jak na razie nie wiadomo kto zagra w wspomnianej produkcji, ani na kiedy planowana jest data premiery, ale z pewnością nie doczekamy się filmu wcześniej niż za dwa lata.

Źrodło: collider