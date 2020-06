Paramount sprzedało prawa do filmu ''Arthur the King'' studiu Lionsgate 0

W zeszłym roku świat obiegła informacja, iż studio Paramount Pictures nabyło prawa do sfilmowania powieści Mikaela Lindnorda z 2017 roku pt. Arthur: The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home. Teraz zdecydowało się ono sprzedać te prawa. Zakupiła je firma Lionsgate.

W projekt zaangażowany jest reżyser Baltasar Kormakur oraz aktor Mark Wahlberg. Patrząc na tego ostatniego, który już nie raz współpracował z Paramount, nie jasne jest źródło podjęcia takiej decyzji przez przedstawicieli studia.

Książka Lindnorda jest jego biografią. Opisuje jak kapitan szwedzkiego zespołu brał udział w ekstremalnym wyścigu przez ekwadorską dżunglę podczas którego spotkał pewnego rannego, zbłąkanego psa. I tu zaczyna się piękna i niesamowita opowieść. Zwierzę to bowiem po opatrzeniu i nakarmieniu go przez Lindnorda podążyło za nim przez najtrudniejsze rejony pokonując prawie 400 km trasę. Lindnord po ukończeniu wyścigu zdecydował się adoptować psa i zabrać go ze sobą do Szwecji.

Lindnorda sportretuje Wahlberg. Kormakur nakręci film ze scenariusza autorstwa Michaela Brandta. Projekt ten będzie trzecim, w którym Wahlberg współpracuje z Kormakurem. Wcześniej pracowali razem przy filmie Kontrabanda i Agenci. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w Puerto Rico jesienią tego roku.

