Tajemnica pewnego domu w zwiastunie horroru ''The Rental''

W sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź debiutanckiego filmu Dave'a Franco The Rental. Jedną z głównych bohaterek portretuje Alison Brie (GLOW).

Grupa przyjaciół, aby odpocząć od codziennych problemów wynajmuje na weekend wyjątkowo malowniczo położony dom. Początkowo bawią się znakomicie, jednak szybko okazuje się, że w tym miejscu z pewnością się nie odstresują. Powodów do niepokoju daje im właściciel miejsca, który ich szpieguje. Na jaw powoli zaczynają wychodzić także tajemnice naszych bohaterów, które nie miały nigdy ujrzeć światła dziennego.

Franco oprócz reżyserii, zajął się także napisaniem scenariusza do filmu. W obsadzie aktorskiej oprócz wspomnianej Brie, znajdują się także Dan Stevens, którego kojarzyć możecie z filmu Monstrum, Piękna i Bestia oraz serialu Legion, Sheila Vand znana z O dziewczynie, która wraca nocą sama do domu, Jeremy Allen White (Shameless – Niepokorni) i Toby Huss (Dickinson, GLOW).

Poniżej wspomniana zapowiedź. Zachęciła Was do sięgnięcia po ta produkcję czy nie do końca?

The Rental zadebiutuje już 24 lipca 2020 roku. W ten dzień rozpocznie się jego emisja w wybranych kinach samochodowych w USA. Film znajdzie się także w ofercie serwisów VOD.

