Drew Goddard negocjuje funkcję scenarzysty ''Project Hail Mary'' - filmu będącego adaptacją powieści Andy'ego Weir'a

Studio MGM nabyło prawa do adaptacji nowej książki Andy'ego Weir'a, autora Marsjanina, która nosi roboczy tytuł Project Hail Mary. Wiadomo, iż transakcja opiewała na 3 mln dolarów. Przeniesieniem tekstu powieści na filmową fabułę prawdopodobnie zajmie się Drew Goddard, który jest w trakcie negocjowania swojego kontraktu.

Goddard pracował przy filmach Marsjanin, Projekt: Monster, Dom w głębi lasu czy serialu Daredevil. Za scenariusz do filmu Marsjanin otrzymał nominacje do Oscara. Jeśli jego umowa dojdzie do skutku to będzie to jego druga powieść Weir’a, którą zaadaptuje na potrzeby filmu.

Jeśli chodzi o to kto wyreżyseruje film to wiadomo, iż będą to Phil Lord i Chris Miller, którzy współpracują ze sobą od lat. Wybrano także aktora, który wcieli się w główną rolę. To Ryan Gosling, który już raz znalazł się w kosmosie, za sprawą filmu Pierwszy człowiek, w którym wcielił się w postać Neila Armstronga.

Nowa powieść sci-fi Weir’a nie została jeszcze wydana. Do księgarń trafi ona dopiero wiosną przyszłego roku. Wtedy już pewnie prace nad filmem będą w zaawansowanej fazie. Fabuła powieści skupiać się ma na samotnym astronaucie, który budzi się w kosmosie. Jest w małym statku z dwoma martwymi członkami załogi, nie pamięta po co się tu znalazł, nie wie nawet jak się nazywa. Wkrótce jednak odkryje, iż jest jedyną nadzieją ludzkości na ocalenie.

