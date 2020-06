Kristen Stewart jako księżna Diana w filmie ''Spencer'' 0

Kristen Stewart, aktorka, której popularność przyniosła rola Belli Swan w ekranizacji sagi Zmierzch otrzymała prestiżową rolę. Wcieli się bowiem w księżną Dianę w biograficznym filmie Spencer.

fot. materiały prasowe

Za reżyserię filmu odpowiadać ma Pablo Larrain. Autorem scenariusza został Steven Knight odpowiedzialny m.in. za serial Peaky Blinders czy See. Rozpoczęcie zdjęć do filmu planowane jest na początek 2021 roku.

Akcja filmu osadzona ma być podczas jednego z weekendów jaki miał miejsce na początku lat 90. To właśnie wtedy, w trakcie tych ostatnich Świąt Bożego Narodzenia jakie księżna Walii spędziła w posiadłości Windsor w Norfolk w Anglii, zdecydowała się ona na rozwód z księciem Karolem. Także w filmie nie zobaczymy nic co będzie odnosić się do tragicznej śmierci księżnej. Zobaczymy za to jej zerwanie relacji z mężem i to jak wielką miłością darzyła swoich dwóch synów – księcia Williama i Henryka.

Wszyscy dorastaliśmy czytając i rozumiejąc czym jest bajka. Zwykle książę przychodzi, znajduje księżniczkę, prosi ją o rękę, a ona zostaje królową. To właśnie jest bajka w każdym rozumieniu tego słowa. Kiedy jednak ktoś decyduje się nie być królową i woli być sobą to jest to bardzo ciężka i odważna decyzja. Bajka zostaje wywrócona do góry nogami. Zawsze byłem tym zaskoczony i wiedziałem, że musi to być bardzo trudne. To właśnie jest sednem filmu. Jak i dlaczego decydujesz się to zrobić? powiedział Larrain

Źrodło: deadline