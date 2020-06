Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Hulu zamawia nowe sezony "Solar Opposites" i "Crossing Swords"

Hulu odnowiło swoje dwa nowe seriale animowane dla dorosłych. Zamówienie na 2. sezon otrzymały "Solar Opposites" i "Crossing Swords".

Solar Opposites, za który odpowiada Justin Roiland, twórca kultowego już Ricka i Morty'ego dostał zamówienie od razu na dwie nowe serie. Tym samym w przyszłości fani nowej produkcji otrzymają sezony 2. i 3.

Fabuła Solar Opposites skupia się wokół czterech kosmitów, którzy uciekają z eksplodującego świata tylko po to, aby rozbić się na Ziemi i wprowadzić się do domu na amerykańskich przedmieściach. Są podzieleni w sprawie tego, czy Ziemia jest okropna czy niesamowita. Korvo i Yumyulack widzą tylko zanieczyszczenia, skąpy konsumpcjonizm i ludzką słabość, podczas gdy Terry i Jesse kochają ludzi i całą ich telewizję, śmieciowe jedzenie i zabawy. Ich misja: ochrona Pupy, żywego superkomputera, który pewnego dnia ewoluuje w swoją prawdziwą formę, skonsumuje ich i terraformuje Ziemię.

W przypadku Crossing Swords serial otrzymał zamówienie na drugi sezon zaledwie tydzień po emisji pierwszego odcinka. W rolę główną wciela się Nicholas Hoult znany z komiksowych filmów o X-Menach.

Crossing Swords to historia Patricka, dobrego chłopa, który zdobywa upragnioną pozycję giermka na królewskim zamku. Jednak jego wymarzona praca szybko zamienia się w koszmar, gdy dowiaduje się, że jego ukochanym królestwem kieruje gniazdo szerszeni z napalonymi monarchami, oszustami i szarlatanami. Co gorsza, odwaga Patricka uczyniła go czarną owcą w jego rodzinie, a teraz jego przestępcze rodzeństwo powróciło, aby uczynić jego życie piekłem.

Źrodło: Coming Soon