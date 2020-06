''Absentia'' powraca na Amazona - zwiastun 3. sezonu zdradza datę premiery 0

Za pośrednictwem platformy Amazon Prime Video do sieci trafił pierwszy zwiastun trzeciego sezonu serialu Absentia. Poniższa zapowiedź zdradza także datę premiery nowych epizodów.

fot. axn

Absentia to historia agentki FBI, Emily Byrne, która podczas pościgu za seryjnym mordercą w Bostonie znika bez śladu, a policja uznaje ją za zmarłą. Sześć lat później zostaje odnaleziona w lesie. Nie pamięta, co się z nią działo przez poprzednie lata. Po powrocie do domu dowiaduje się, że jej mąż ponownie się ożenił, a ich syna wychowuje teraz inna kobieta. Bohaterka odkrywa także, że została wplątana w serię morderstw.

W drugim sezonie serialu Emily, po odnalezieniu i zabiciu swojego oprawcy, stara się wrócić do równowagi i odnaleźć w nowej rzeczywistości, w czym pomagają jej syn Flynn i były mąż Nick. Jednak obsesyjne śledztwo Emily doprowadza do odkrycia seryjnego mordercy i niebezpiecznego spisku, który zagraża nie tylko jej rodzinie.

Trzeci sezon rozpoczyna się kilka miesięcy po wydarzeniach z sezonu poprzedniego. Emily w ostatnich dniach zawieszenia przez FBI chce być jak najlepszą matką dla swego syna. Jednak wkrótce pewne śledztwo uderza w rodzinę Emily. Kobieta, aby ochronić rodzinę łączy swoje siły z Colinem Dawkinsem, organizuje sprytny podstęp i wyrusza w niebezpieczną podróż do Bostonu. Tam ponownie nauczy się ufać, kochać i uświadomi sobie, jakie jest jej prawdziwe miejsce na świecie.

W głównej roli ponownie Stana Katic. W pozostałej obsadzie znajdują się m.in. Neil Jackson, Natasha Little, Paul Freeman, Christopher Colquhoun, Patrick McAuley, Patrick Heusinger, Geoff Bell, Josette Simon i Matthew Le Nevez.

Premiera 3. sezonu serialu odbędzie się 17 lipca br. na platformie Amazon. Seria ta, podobnie jak dwie poprzednie składać się będzie z 10 odcinków. Co ciekawe w Polsce będziemy mogli zapoznać się z tą produkcją nieco wcześniej, bowiem na antenie stacji AXN trzeci sezon zadebiutuje już 7 lipca o godzinie 22:00.

Źrodło: tvline.com/axn.pl