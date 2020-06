Netflix na pół roku w prezencie z ofertą PLAY NOW TV BOX 0

Play wprowadza specjalną ofertę dla fanów najlepszych filmów i seriali. Od teraz wszyscy, którzy zakupią abonament telewizyjny z dekoderem PLAY NOW TV, otrzymają w prezencie półroczny dostęp do serwisu Netflix.

PLAY NOW TV BOX to propozycja dla wszystkich, którzy cenią sobie najwyższą jakość oglądanych treści, szeroki wybór najlepszych seriali i filmów dostępnych w dowolnym momencie oraz wysoki komfort użytkowania. Od teraz, każdy, kto zdecyduje się na specjalną ofertę telewizyjną PLAY NOW TV z pakietem News za 20 zł miesięcznie, otrzyma półroczną subskrypcję Netflix w prezencie i tym samym dostęp do znanych na całym świecie tytułów takich jak Wiedźmin, Dom z Papieru czy Stranger Things. Do bogatej biblioteki serwisu dołączył właśnie najnowszy polski serial oryginalny Netflix: W głębi lasu, stworzony na podstawie powieści Harlana Cobena.

Promocyjna oferta dostępna jest tylko do 31 lipca, ale Netflix w prezencie od Play można w prosty sposób uruchomić na TV BOX do końca sierpnia. Wystarczy wejść do aplikacji Netflix na TV BOX, np. dzięki specjalnemu przyciskowi na pilocie, i założyć konto lub zalogować się na już istniejące. Wówczas zostanie ono zasilone prezentem od Play w postaci 6 miesięcy dostępu do Planu Netflix Standard, który pozwala oglądać treści w jakości HD na dwóch urządzeniach jednocześnie.

Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić plan Netflix na wyższy lub niższy, co spowoduje odpowiednio wydłużenie lub skrócenie okresu promocyjnego. Po tym czasie opłata miesięczna za subskrypcję Netflix będzie doliczana do rachunku Play dzięki wygodnej usłudze "Netflix – Płacę z Play" dla wszystkich nowych użytkowników lub w przypadku użytkowników, którzy już wcześniej korzystali z serwisu przywrócona zostanie poprzednia metoda płatności. Z dostępu do Netflix można zrezygnować w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat usługi można znaleźć na stronie: https://www.play.pl/oferta/play-telewizja.

Źrodło: Informacja Prasowa