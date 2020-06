Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

John Boyega i Joe Cornish rozmawiali na temat kontynuacji "Ataku na dzielnicę" 0

W 2011 roku John Boyega zadebiutował na wielkim ekranie w filmie Atak na dzielnicę. Od tamtego czasu aktor stał się niezwykle rozpoznawalny i zagrał między innymi w nowej trylogii "Gwiezdnych wojen". Możliwe jednak, że za jakiś czas hollywoodzki gwiazdor powróci do korzeni.

Reżyser Joe Cornish, który również debiutował w 2011 roku filmem Atak na dzielnicę wyjawił, że miał okazję spotkać się ze starym znajomym. Filmowiec rozmawiał z Johnem Boyega na temat ewentualnego sequela i nakręcenia filmu "Attack the Block 2".

Kilka miesięcy temu spotkałem się z Johnem, aby o tym porozmawiać. Zawsze mieliśmy kilka pomysłów po stworzeniu pierwszego filmu. Oczywiście byliśmy zajęci robieniem innych rzeczy.

mówił Joe Cornish w wywiadzie, którego udzielił dla podcastu Script Apart

Atak na dzielnicę to film producentów Wysypu żywych trupów, który zabiera widza na pełną szybkiej, zabawnej i przerażającej akcji przygodę. Młodzieżowy, uliczny gang walczy z inwazją dzikich obcych nie z tego świata. Zamienia to londyńskie osiedle mieszkaniowe w pole bitwy sci-fi, a niepozorną kamienicę w oblężoną fortecę. Jednak przede wszystkim przekształca niezwykłą zbieraninę trudnej młodzieży w prawdziwych, walecznych bohaterów. Ta bitwa to dzielnica kontra kosmos i uwierzcie, będzie wybuchowo!

