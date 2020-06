Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

HBO zamawia 2. sezon serialu "Betty" 0

Stacja HBO zdecydowała się przedłużyć serial Betty o kolejny sezon. Informacja pojawia się zalewie dwa tygodnie po premierze odcinka finałowego produkcji opartej na filmie Skejterka w reżyserii Crystal Moselle.

Bohaterkami serialu jest grupa pochodzących z bardzo różnych środowisk młodych dziewczyn z Nowego Jorku, których życiową pasją jest, zdominowany przez mężczyzn, skateboarding. Przemądrzała, ale bardzo lojalna Janay (Dede Lovelace) ma silną osobowość i jest uparta, co pomaga jej w życiu, ale często jest też źródłem problemów. Honeybear (Moonbear) jest na pozór spokojna, ale dusi w sobie emocje. Jej arogancja to pancerz, który skrywa jej emocjonalny niepokój. Kirt (Nina Moran) ma wielkie serce (dla kobiet), jest wojowniczką (dla reszty świata) oraz dzieckiem w ciele kobiety. Jest obdarzona niezwykłym poczuciem humoru, z czego nie zdaje sobie sprawy, bo niewiele ją to obchodzi.

Indigo (Ajani Russell) to dziewczyna z zamożnej rodziny, która rzuciła naukę w liceum plastycznym i radzi sobie w każdej sytuacji. Z paczką jest luźno związana Camille (Rachelle Vinberg), bardzo skryta w sobie, spostrzegawcza, inteligentna i nieporadna towarzysko dziewczyna. Bardzo chciałaby dołączyć do załogi ze skateparku i stara się, żeby zaakceptowały ją pozostałe dziewczyny. Musi jednak pogodzić się z myślą, że to, ile razy u nich zapunktowała nie ma znaczenia, zwłaszcza w oczach całej grupy.

W głównych rolach występują Dede Lovelace, Moonbear, Nina Moran, Ajani Russell i Rachelle Vinberg znane z filmowego pierwowzoru – produkcji Skejterka. Serial został wyreżyserowany przez Crystal Moselle. Pierwsza serial składa się z sześciu półgodzinnych odcinków.

Źrodło: HBO