Gwiazda "Trzynastu powodów" na celowniku Warner Bros. Pictures 0

W świecie komiksowych ekranizacji dzieje się tak wiele, że pewnie niektórzy z Was zapomnieli o planach Warner Bros. Pictures dotyczących solowego filmu o przygodach Batgirl. Włodarze wytwórni mają nową kandydatkę do zagrania głównej roli.

Na temat filmu o Batgirl mówi się od lat. Ponoć to Joss Whedon miał być tym, który nakręci nowy film z kultową postacią, jednak porażka Ligi Sprawiedliwości sprawiła, że poszedł w odstawkę. O projekcie jednak nikt w Warner Bros. Pictures nie zapomina. Scenarzystka Christina Hodson, która pracowała przy Ptakach nocy, kilkanaście miesięcy temu dostała zadanie poprawienia scenariusza.

Z najnowszych informacji We Got This Covered wynika, że studio rozpoczęło poszukiwania odpowiedniej aktorki do roli Barbary Gordon. Według źródła portalu faworytką Warner Bros. Pictures jest gwiazda serialu Trzynaście powodów – Katherine Langford. Problemem może być jednak konkurencyjne uniwersum tworzone przez Marvel Studios.

Katherine Langford miała pojawić się w widowisku Avengers: Koniec gry, jednak ostatecznie żaden fan nie dał rady odnaleźć jej na ekranie. Bracia Russo wyjaśniali później, że aktorka wcieliła się w nastoletnią córkę Tony’ego Starka. Finalnie scena została wycięta.

Nie wiadomo czy Marvel Studios nadal planuje angażować Langford do filmów swojego uniwersum. Pewne jest jednak, że ubiegłoroczna zmiana fryzury młodej gwiazdy – przefarbowała wówczas włosy na kolor rudy – dała powody do spekulacji na temat ewentualnego angażu w projekcie zatytułowanym "Batgirl". Trzeba przyznać, że pasowałaby jak ulał.

Źrodło: We Got This Covered