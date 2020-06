Oddział, nazwany Weta Animated, zamierza również współpracować z zewnętrznymi reżyserami i producentami, a także oferować im szansę dołączenia do zespołu na stałe. Podobny model działania znany jest również innym studiom animacji, takim jak Pixar czy DreamWorks. Do produkcji studio zamierza wykorzystać technologię VFX.

Jesteśmy wielkimi fanami animowanych opowieści, we wszystkich formach. Jest to jednak długi, skomplikowany i często kosztowny sposób robienia filmów. Po części, właśnie dlatego stworzyliśmy tę firmę – żeby zmienić model i otworzyć drzwi dla filmowców, którzy w innym wypadku mogliby nie dostać szansy na pokazanie, co potrafią.

powiedział Peter Jackson