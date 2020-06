Kenya Barris i Pharrell Williams chcą zrobić musical upamiętniający koniec niewolnictwa w USA 0

Scenarzysta i producent filmowy Kenya Barris i piosenkarz Pharrell Williams prowadzą rozmowy z Netflixem w sprawie musicalowego projektu Juneteenth. Film ten ma na celu upamiętnić koniec niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych.

Projekt ten jak na razie jest na bardzo wczesnym etapie, a wszelkie fabularne szczegóły trzymane są w tajemnicy.

Juneteenth to święto obchodzone we wszystkich stanach USA. Jego obchody miały miejsce wczoraj. Upamiętnia ono emancypację tych, którzy przez wiele lat byli zniewoleni. Ustanowione w stanie Texas w każdym ze stanów ma inne oficjalne uznanie.

Williams, który pochodzi ze stanu Virginia, ogłosił, iż Juneteenth uznane zostało za płatne święto państwowe. Stało się ono takim pierwszy raz od swojego ustanowienia, a miało to miejsce 155 lat temu, kiedy to generał Gordon Granger przybył do Galveston w Texasie i ogłosił, iż wszyscy niewolnicy są teraz ludźmi wolnymi.

Źrodło: comingsoon