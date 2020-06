Mark Rylance wystąpi w komedii o najgorszym golfiście w Wielkiej Brytanii 0

Fabuła oparta została o prawdziwą historię Maurice’a Flitcrofta, okrzykniętego najgorszym brytyjskim golfistą. Marzyciel i nieugięty optymista tak naprawdę nigdy nie znał się na sporcie. Postanowił jednak, że mimo wszystko wystartuje w 1976 roku w British Open Golf Championship. Aby się zakwalifikować udawał, że jest profesjonalnym golfistą, którego zła technika szybko jednak została obnażona. Podczas pierwszej rundy uzyskał najgorszy wynik w historii turnieju, tym samym stając się bohaterem wśród brytyjskiego społeczeństwa.

Punktem wyjścia dla scenariusza stała się książka pt. "The Phantom Of The Open", którą na potrzeby filmu zaadaptował Simon Farnaby wraz z dziennikarzem Scottem Murrayem.

Źrodło: Deadline