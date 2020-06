Ansel Elgort oskarżony o napaść seksualną! 0

Młoda kobieta o imieniu Gabby, która nie ujawniła swojego nazwiska, opublikowała w piątek oświadczenie za pośrednictwem Twittera, że gwiazda Baby driver i Gwiazd naszych wina, Ansel Elgort wykorzystał ją seksualnie, gdy ta miała 17 lat.

W obszernym wpisie można przeczytać, że dziewczyna nawiązała kontakt z aktorem tuż przed swoimi siedemnastymi urodzinami w 2014 roku za pomocą Snapchata. Kiedy para spotkała się, doszło między nimi do intymnego kontaktu. Elgort miał wtedy 20 lat i wiedział, w jakim wieku jest Gabby. Post zawiera niepokojące szczegóły rzekomego spotkania. Dziewczyna oskarża go o traumatyczne doświadczenie seksualne, na wskutek którego w późniejszym życiu zmagała się z atakami paniki, leczonymi podczas sesji terapeutycznych. Jak sama przyznaje, był to jej pierwszy kontakt seksualny, o czym Elgort dobrze wiedział. Było to dla niej druzgocące wydarzenie, ponieważ odczuwała duży ból, a aktor nie reagował na jej płacz i prośby, aby przestał.

Elgort niedawno zagrał w adaptacji Szczygła i ma pojawić się w serialu od HBO Max pt. Tokyo Vice, a także w filmie Disneya West Side Story w reżyserii Stevena Spielberga. Nie wiadomo jeszcze, jaki wpływ na premierę będzie mieć cała sprawa.

Źrodło: Daily Mail