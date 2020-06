Muhammad Ali spotyka Malcolma X - pierwsze zdjęcie z debiutu reżyserskiego Reginy King 0

Regina King podzieliła się ze swoimi fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych pierwszym zdjęciem ze swojego reżyserskiego debiutu. Zobaczcie fotos promujący film One Night in Miami.

One Night in Miami pokaże nam kulisy spotkania Cassiusa Claya (legendarny bokser znany także jako Muhammad Ali), soulowego piosenkarza i kompozytora Sam Cooke’a, amerykańskiego zawodnika futbolu amerykańskiego, a później aktor filmowego Jima Browna oraz jednego z przywódców ruchu afroamerykańskiego w Stanach Zjednoczonych – Malcolma X.

Gwiazdami filmu są Eli Goree (Clay), Leslie Odom Jr. (Cooke), Aldis Hodge (Brown) oraz Kingsley Ben-Adir (Malcolm X). Oto zdjęcie zaprezentowane przez Reginę King.

Scenariusz do filmu powstał na podstawie sztuki teatralnej napisane przez Kena Powersa o takich samym tytule. Co ciekawe skrypt do filmu One Night in Miami napisał twórca pierwowzoru.

Akcja rozgrywa się w nocy 25 lutego 1964 roku, po tym, jak Cassius Clay świętuje swoje szokujące zwycięstwo w walce o tytuł mistrzowski wagi ciężkiej nad Sonnym Listonem. Impreza ma miejsce w Hampton House Motel w Miami, gdzie pojawiają się wielkie znakomitości takie, jak Sam Cooke, Jim Brown i Malcolm X. Panowie dyskutują na temat życia prywatnego, ale również praw obywatelskich Afroamerykanów. Po tym spotkaniu Cassius Clay przystąpił do Nation of Islam, czyli ruchu zrzeszającego Afroamerykanów wyznających islam, a niedługo potem zmienił imię i nazwisko na Muhammad Ali.

Data premiery filmu nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Twitter