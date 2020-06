Hugh Jackman faworytem do zagrania legendarnego założyciela Ferrari 0

Dramat biograficzny "Ferrari" to jeden z wymarzonych projektów Michaela Manna, który od wielu lat czeka na swoją realizację. Nadszedł wreszcie czas, kiedy znakomity reżyser będzie mógł opowiedzieć historię legendarnego założyciela wytwórni samochodów wyścigowych i sportowych.

Z najnowszych informacji wynika, że Hugh Jackman rozpoczął rozmowy negocjacyjne w sprawie zagrania w filmie "Ferrari" reżyserowanym przez Michela Manna. Rozpoczęcie zdjęć planowane jest na 2021 rok. Scenariusz do filmu powstał na podstawie książki "Enzo Ferrari: The Man and the Machine" autorstwa Brocka Yatesa. Został napisany przez zmarłego w 2009 roku Troya Kennedy’ego Martina, jednak Michael Mann zdecydował się wprowadzić własne poprawki.

Akcja filmu rozgrywa się w 1957 roku, kiedy życie Enzo – zarówno na torze, jak i w domu – zaczęło się rozpadać. Firma, którą zbudował wraz z żoną Laurą walczyła o przetrwanie, a jego małżeństwo wstrząsnęła śmierć ich syna Dino oraz romans z Liną Lardi, z którą miał drugiego syna Piero. Ferrari, aby ratować swoje dziedzictwo decyduje się na udział w niebezpiecznym włoskim wyścigu Mille Miglia.

STX będzie dystrybuować film w Wielkiej Brytanii i Irlandii, natomiast prawa globalne do dystrybucji posiada Amazon. We wtorek Michael Mann przedstawi projekt na wirtualnych targach w Cannes.

Źrodło: Variety