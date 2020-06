Hollywoodzka producentka opowiada o planach na film "Mamma Mia! 3" 0

Dla wszystkich fanów musicali z serii "Mamma Mia!" oraz zespołu ABBA, producentka Judy Craymer ma znakomite nowiny. Prawdopodobnie powstanie trzecia część, w której usłyszymy nowe piosenki w wykonaniu legendarnego zespołu ze Szwecji.

Judy Craymer, która pełniła funkcję producentki przy filmach Mamma Mia! oraz Mamma Mia! Here We Go Again miała okazję udzielić wywiadu gazecie Daily Mail, w którym zdradziła, że są plany, co do trzeciej odsłony musicalowej serii, która do tej pory zdołała zarobić ponad miliard dolarów na całym świecie.

Myślę, że pewnego dnia powstanie jeszcze jeden film, ponieważ miała to być trylogia. Wiem, że Universal chciałby, abym to zrobiła.

zdradza Craymer

W kolejnej odsłonie kasowego musicalowego cyklu, fani mają usłyszeć cztery nowe piosenki napisane przez Benny’ego Anderssona i Bjorna Ulvaeusa napisane specjalnie z myślą o wirtualnym koncercie zespołu ABBA. Dodatkowo producentka wyjawiła, że proces realizacyjny filmu został zastopowany przez pandemię koronawirusa.

Nam nie pozostaje nic innego, jak życzyć pani Judy Craymer szybkiego powrotu do pracy i możliwości kontynuowania procesu realizacyjnego "Mamma Mia! 3". Czy Wy też macie ochotę posłuchać w kinowej sali hitów szwedzkiego zespołu?

