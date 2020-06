Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Disney pokazał pierwszy zwiastun musicalu "Hamilton" 0

Już 3 lipca na łamach serwisu streamingowego Disney Plus zaprezentowany zostanie musical w reżyserii Lina-Manuela Mirandy zatytułowany "Hamilton". Dzisiaj udostępniono pierwszy, trwający minutę zwiastun głośnej produkcji.

W zwiastunie, który znajdziecie poniżej możemy usłyszeć piosenkę "Satisfied" oraz zobaczyć przeplatające się sceny z musicalu. Pierwotnie produkcja miała zawitać na ekranach kin w październiku, ale z powodu pandemii koronawirusa Walt Disney zdecydował się umieścić "Hamiltona" w swojej ofercie w serwisie streamingowym Disney Plus. Z pewnością jest to dla studia ryzykowne posunięcie, ponieważ za prawa do pokazania musicalu zapłacono 75 mln dolarów.

Na pewno niektórych fanów zmartwił fakt, że Walt Disney zrezygnował z bezpłatnego okresu próbnego na kilka tygodni przed premierą "Hamiltona". Mimo wszystko osoby kochające musicale będą musiały to obejrzeć.

"Hamilton" okazał się wielkim sukcesem Mirandy. Zadebiutował w 2015 roku na Off-Broadway, jednak szybko zyskiwał na popularności, a dobre recenzje tylko przyspieszyły debiut na Broadwayu. Produkcja zdobyła w 2016 roku aż 11 nagród Tony (a także rekordową liczbę nominacji – 16), w tym statuetkę dla najlepszego musicalu. Na liście nagród możemy znaleźć również Grammy dla najlepszego albumu z muzyką teatralną oraz Pulitzera za najlepszy dramat.

Źrodło: Variety