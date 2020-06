"The Trial of the Chicago 7" - platforma Netflix chce kupić nowy film Aarona Sorkina 0

Netflix prowadzi negocjacje w sprawie nabycia międzynarodowych praw dystrybucyjnych do najnowszego dzieła Aarona Sorkina zatytułowanego The Trial of the Chicago 7.

The Trial of the Chicago 7 to historia grupy aktywistów oskarżonych przez rząd federalny o spisek, podżeganie do zamieszek i innych zarzutów wynikających z protestów przeciwko wojnie w Wietnamie, które wybuchły podczas Narodowej Konwencji Demokratycznej w 1968 roku. Wydarzenie promowane jako pokojowy protest przekształciło się w gwałtowne starcia z policją i Gwardią Narodową. Organizatorami protestu byli Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden i Bobby Seale, a ich proces był jednym z najbardziej znanych w historii Stanów Zjednoczonych.

Cross Creek sfinansował i wyprodukował film, i to właśnie z nimi aktualnie Netflix prowadzi rozmowy związane z dystrybucją filmu. Z pewnością jest to produkcja, która może okazać się ważnych graczem w oscarowym rozdaniu. Nie tylko ze względu na poruszany temat oraz nazwisko Aarona Sorkina, ale także doskonałą obsadę aktorską.

Na ekranie pojawiają się bowiem Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Jeremy Strong, Joseph Gordon-Levitt, Yahya Abdul-Mateen II, Frank Langella, William Hurt, Michael Keaton i Mark Rylance.

Miejmy nadzieję, że Netflix i Cross Creek dojdą do porozumienia i jeszcze w tym roku będzie dane nam zobaczyć The Trial of the Chicago 7.

