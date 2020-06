Netflix zdradził datę premiery 5. sezonu serialu ''Lucyfer''! 0

Dzisiejszej nocy wśród fanów serialu Lucyfer zawrzało. Netflix niby 'przypadkiem' ujawnił bowiem datę premiery pierwszej części oczekiwanego piątego sezonu.

Oczom oglądających Lucyfera w aplikacji Netflixa dzisiejszej nocy nagle ukazała się informacja zapowiadająca kiedy zadebiutuje piąty sezon. Oczywiście szybko zniknęła, ale w przez ten czas zdążyło zobaczyć ją wystarczająco dużo ludzi, aby wieść ta poszła w świat. Według niej Lucyfer powróci już 21 sierpnia 2020 roku, a więc za dokładnie dwa miesiące ponownie będziemy śledzić losy zabójczo przystojnego diabła.

Na Twitterze momentalnie pojawiło się mnóstwo wpisów od widzów, którzy przenosili tą informację dalej. Poniżej jeden z nich.

Jak myślicie przypadek czy Netflix celowo chciał zrobić zamieszanie i 'znikająca' data to sposób na promocję serialu?

Lucyfer to serial, który opiera się na komiksach Neila Gaimana i Sama Kietha. Opowiada on historię znudzonego władcy piekieł, który postanawia przeprowadzić się do Los Angeles. Tam otwiera nocny klub i angażuje się w pomoc policji, z którą rozwiązuje kryminalne sprawy i ściga zbrodniarzy.

Piąty sezon liczyć ma 16 odcinków i podzielony jest na dwie części. Premiera drugiej prawdopodobnie w przyszłym roku. Nadchodząca seria miała być finałową, jednakże w ostatnim czasie zmieniono decyzję i szósta seria także powstanie. Podpisane zostały już stosowne kontrakty z ekipą oraz co najważniejsze z Tomem Ellisem.

