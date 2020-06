Kathryn Hahn potwierdza udział w dokrętkach jednego z seriali Marvela 0

Z racji tego, że wielkie studia filmowe będą powoli wznawiały prace nad swoimi filmami i serialami, fani Kinowego Uniwersum Marvela mają nadzieję, że premiera dwóch produkcji na platformie streamingowej Disney Plus będzie miała miejsce zgodnie z planem, czyli jeszcze w tym roku. Dzisiaj mamy dla Was nowe informacje dotyczące serialu WandaVision.

Aktorka Kathryn Hahn potwierdziła, że weźmie udział w finałowych dokrętkach do serialu Marvela o Visionie i Scarlett Witch. Tym samym potwierdzają się wcześniejsze doniesienia związane z powrotem ekipy zdjęciowej na plan serialu Marvela. Przypomnijmy, że z tego powodu odtwórca tytułowej roli, czyli Paul Bettany odwołał swój udział w jednym z komiksowych konwentów.

Mam jeszcze trochę do zrobienia w WandaVision, ale kto wie, kto wie. To moja kolejna surrealistyczna zmiana w kierunku innego gatunku, to było tak fajne. Chciałabym powiedzieć coś więcej, ale niestety nie mogę, ponieważ bym wtedy zniknęła. To będzie wspaniałe. Nie mogę powiedzieć nic więcej.

stwierdza Hahn w trakcie wywiadu w podcaście The Playlist "Deep Focus"

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to serial powinien zadebiutować na platformie w grudniu. Spekuluje się, że historia zmieni oblicze Marvel Cinematic Universe z powodu Scarlett Witch i jej mocy, które staną się jeszcze potężniejsze. Jeśli chodzi o Hahn, to plotkuje się, że zagra Agathę Harkness, postać z komiksów, która doprowadza Wandę Maximoff do szaleństwa.

Źrodło: The Playlist