Zdjęcie potwierdzające powtórne kręcenie sceny po napisach z Lexem Luthorem 0

Wypływają kolejne informacje dotyczące filmu Liga Sprawiedliwości, który w przyszłym roku doczeka się wersji reżyserskiej. Dzisiaj mamy dla Was doniesienia związane z czarnym charakterem granym przez Jesse’ego Eisnenberga – Lexem Luthorem.

Jesse Eisnenberg, czyli odtwórca roli Lexa Luthora nigdy nie wypowiadał się publicznie w kwestiach dotyczących poza kulisowych rozgrywek związanych z filmami DC Films i Warner Bros. Pictures. Co prawda dołączył do kolegów z planu i poparł #Snyder Cut, jednak nigdy nie miał za wiele do powiedzenia w kwestii tego, co działo się na planie zdjęciowym.

Teraz Zack Snyder postanowił podzielić się zdjęciem, które potwierdza, że scena po napisach Ligi Sprawiedliwości była pomysłem Jossa Whedona. Joe Manganiello, który także pojawił się w tej sekwencji na ekranie, swego czasu mówił o istnieniu innej wersji. Bezpiecznie możemy założyć, ze wątki z Lexem Luthorem zostały mocno pocięte w montażowni w trakcie składania kinowej wersji filmu, przez co jego ucieczka z Arkham Asylum jest zaskakująca (w złym tego słowa znaczeniu).

Nie jest to nigdzie potwierdzone, ale spotkanie Luthora i Deathstroke’a w oryginale miało zawierać zupełnie inny dialog. Postać grana przez Eisnenberga miała zatrudnić Slade’a Wilsona do zgładzenia Batmana. Poniżej przypominamy Wam finalną wersję tej sceny, a także prezentujemy zdjęcie wrzucone do social mediów przez Snydera.

Wersja reżyserska Ligi Sprawiedliwości to bardzo ciekawe przedsięwzięcie, które do tej pory nie miało nigdy wcześniej miejsca. Otóż wytwórnia Warner Bros. Pictures pozwoliło Zackowi Snyderowi na pokazanie światu swojej wersji komiksowego widowiska. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że filmowiec otrzymał ogromny budżet pozwalający na dokończenie filmu i nakręcenie potrzebnych scen. Mówi się, że amerykański reżyser będzie dysponował 30 mln dolarów.

Premiera wersji reżyserskiej Ligi Sprawiedliwości od Zacka Snydera w 2021 roku na platformie HBO Max.

Źrodło: ComicBookMovie