Właściciele marki Cinema City zaciągnęli kredyt na 250 mln dolarów 0

Firma Cineworld, do której należy kilka sieci kin rozsianych po świecie, zaciągnęła ogromny kredyt. Wszystko spowodowane jest oczywiście nieciekawą sytuacją w branży kinowej związanej z pandemią koronawirusa.

Kinowe marki należące do firmy Cineworld to Regal Cinemas (Stany Zjednoczone), Cineworld i Picturehouse (Wielka Brytania i Irlandia), Cinema City (reszta europejskich krajów, w tym także Polska) oraz Yes Planet (Izrael). Po tej liście wywnioskować można, że mówimy o ogromnej korporacji, która operuje milionami dolarów. Niestety z powodu pandemii koronawirusa na świecie, branża kinowa przechodzi kryzys. Z tego też powodu ludzie decyzyjni w Cineworld zdecydowali się zaciągnąć kredyt na 250 mln dolarów od grupy prywatnych inwestorów.

Warto odnotować, że są to kolejne pieniądze pożyczone przez firmę. W maju Cineworld musiało ratować się pożyczką na 110 mln dolarów. Termin spłaty nowego kredytu mija w 2023 roku.

Wydaje się jednak, że kiniarze na całym świecie będą powoli wracać do normalności. Cineworld ogłosiło w ubiegłym tygodniu otwarcie większości swoich kin w lipcu – jedynie w Czechach i na Słowacji kina będą funkcjonowały już o 26 czerwca. W Polsce Cinema City otworzy swoje placówki 3 lipca. W Izraelu natomiast 9 lipca, a w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych 10 lipca.

Firma oświadczyła, jednak, że w każdym kraju panują inne restrykcje i kina będą musiały się do nich dostosować. Cineworld posiada 787 kin w 10 różnych państwach (łącznie 9500 ekranów).

Źrodło: Variety