Oscar Isaac (prawdopodobnie) nie powróci do świata "Gwiezdnych wojen" 0

Wygląda na to, że Oscar Isaac ma dosyć wielkiego hollywoodzkiego kina i zamierza na dobre powrócić do nieco mniejszych projektów. Tylko jedna rzecz mogłaby go skusić do ewentualnego zagrania, na przykład w kolejnym filmie z serii "Gwiezdne wojny".

W ostatnich latach Oscar Isaac miał okazję dać się poznać szerszej publiczności z racji występów w filmach gwiezdnej sagi. Dodatkowo pojawi się także w adaptacji powieści Franka Herberta zatytułowanej Diuna. Wygląda jednak na to, że aktor na razie będzie chciał odpuścić sobie hollywoodzkie widowiska i skupi się na nieco mniejszych filmowych projektach. Niebawem zobaczymy go w filmie "The Card Counter" w reżyserii Paula Schradera.

Bawiłem się wyzwaniem związanym z pracą nad tymi filmami oraz pracą z wielką grupą niesamowitych artystów, aktorów, twórców, scenografów, wszystko to było przyjemne. To nie jest jednak tak naprawdę coś co chce robić. Zawsze chciałem pracować przy mniejszych filmach z ludźmi, którzy mnie inspirują. Paul [Schrader] i jego filmy należą do mojego DNA. Oczywiście nie jestem w tym sam. Dla każdego aktora z pewnego pokolenia są to filmy, które uczyniły go tym, kim jest, z pewnością tak jest w moim przypadku. Czuję, że to dla mnie punkt zwrotny i jeśli o mnie chodzi to nie ma tutaj znaczenie efekt końcowy, a sam proces tworzenia filmu.

powiedział Isaac

Amerykański aktor gwatemalsko-kubańskiego pochodzenia na razie nie chce robić blockbusterów, ale czy to oznacza, że nigdy nie powróci do takiego kina?

Prawdopodobnie, ale kto wie. Jeśli będę potrzebował innego domu albo czegoś takiego.

zakończył gwiazdor

Najwidoczniej na tym etapie kariery dla Isaaca pieniądze nie są najważniejsze. Zresztą jeśli spojrzymy na nazwiska, z którymi miał okazję pracować (Alex Garland, JC Chandor, Julian Schnabel i bracia Coen), to inni aktorzy naprawdę mogą mu pozazdrościć.

Przypomnijmy również, że niedawno Isaac został obsadzony również w w nadchodzącym filmie Jamesa Graya "Armageddon Time".

Źrodło: IndieWire