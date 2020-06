Viggo Mortensen otrzyma nagrodę Donostia podczas tegorocznego festiwalu w San Sebastian 0

Viggo Mortensen jest pierwszym z ogłoszonych laureatów prestiżowej nagrody Donostia podczas tegorocznej 68. edycji festiwalu filmowego w San Sebastian. Oprócz odebrania nagrody uznania dla kariery aktorskiej, Mortensen zaprezentuje także swój debiut reżyserski pt. Falling. Będzie to jego pierwsza europejska premiera.

Trzykrotnie nominowany do Oscara za rolę w Wschodnich obietnicach Davida Cronenberga, Captain Fantastic Matta Rossa, a ostatnio w Oscarowej produkcji pt. Green book Petera Farrelly'ego, Mortensen jest najbardziej znany roli Aragorna, w wielokrotnie nagradzanej trylogii Petera Jacksona pt. Władca pierścieni.

Mortensen jest również znanym malarzem, poetą, fotografem i muzykiem, który mówi w siedmiu językach. Dochód z angażu we Władcy pierścieni pozwolił mu również założyć własne wydawnictwo Perceval Press, które specjalizuje się w sztuce, krytyce filmowej i poezji.

Falling został dobrze oceniony przez krytyków, w tym Petera Debruge’a z Variety, który napisał: "Głębiej odczuwalny niż typowy amerykański debiut. Falling jest bezpretensjonalny i niezwykle przystępny dla mainstreamowych odbiorców. Cierpliwość Mortensena, jego podejście do aktorów i zaufanie do naszej inteligencji nie różnią się od późnej twórczości Clinta Eastwooda."

Fabuła Falling koncentruje się wokół Johna Petersona (Viggo Mortensen), który mieszka w Los Angeles wraz ze swoim partnerem Ericiem (Terry Chen) i ich adoptowaną córką. Jego starzejący się ojciec Willis (Lance Henriksen/Sverrir Gudnason) jest farmerem, którego poglądy i zachowanie należą do znacznie bardziej tradycyjnej epoki i modelu rodziny. Kiedy Willis przenosi się na emeryturę do Kalifornii, by zamieszkać z synem i jego rodziną dochodzi do zderzenia dwóch światów, a sprawy z przeszłości znów pojawiają się w ich relacji.

