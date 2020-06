Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Powrót Batmana! Michael Keaton rozmawia na temat angażu w filmie "Flash" 0

WOW! Właśnie w ten sposób należy zareagować na te doniesienia. Michael Keaton rozmawia na temat ponownego założenia kostiumu Mrocznego Rycerza!

Michael Keaton, który miał okazję przywdziewać kostium Batmana w dwóch filmach wyreżyserowanych przez Tima Burtona, może niebawem powrócić do roli Rycerza z Gotham. Aktor miałby powtórzyć kreację Bruce’a Wayne’a w nadchodzącym widowisku o przygodach Flasha. W rolę tytułową wcieli się Ezra Miller, natomiast funkcję reżysera będzie pełnił Andy Muschietti.

Ze źródeł, które podały informację dowiadujemy się, że Michael Keaton nie tylko zagrałbym w produkcji o Flashu, ale także miałby otrzymać angaż w kilku innych widowiskach należących do DCEU. Podobno Warner Bros. Pictures widzi w nim kogoś takiego, jak Nick Fury w Marvel Cinematic Universe. Michael Keaton pełniłby funkcję bohatera robiącego za mentora lub przewodnika – wydaje się, że ciekawym pomysłem byłoby ukazanie podstarzałego Bruce’a Wayne’a chociażby w filmie o Batgirl.

Na razie Warner Bros. Pictures nie skomentowało tych doniesień.

Aktualnie Matt Reeves pracuje nad swoim Batmanem z Robertem Pattinsonem. Warto jednak odnotować, że ma to być odrębna historia od DCEU, aczkolwiek film o Flashu daje spore pole do popisu, gdyż historia o tym superbohaterze może obejmować nie tylko podróże w czasie, ale również podróże międzywymiarowe. Co sądzicie o tych spekulacjach?

Źrodło: The Hollywood Reporter